E' successo a Castelbelforte durante una lite scoppiata in un parco pubblico. La ragazza è ricoverata in ospedale mentre le autrici dell'aggressione sono state identificate

Una ragazza di 13 anni è stata colpita all’addome da due coetanee con un paio di forbici da cucito a Castelbelforte, nel Mantovano, durante una lite scoppiata in un parco pubblico. Le autrici del gesto sono state identificate ma non fermate – essendo giovanissime – dai carabinieri di Mantova. La minore è stata portata in ospedale e non si conoscono ancora le sue condizioni. Intanto sono state acquisite le immagini della video sorveglianza e si stanno individuando i possibili testimoni presenti sul luogo dei fatti per comprendere le motivazioni dietro alle violenze.

