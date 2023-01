L'uomo è accusato di aver ucciso Yana Maliko, 23enne di origine ucraina. Ancora in corso le ricerche del corpo della vittima

I carabinieri del Roniv di Mantova hanno fermato nella notte un 34enne moldavo, residente a Castiglione delle Stiviere (Mantova), ritenuto responsabile dell’omicidio volontario premeditato della ex fidanzata Yana Maliko, 23enne di origine ucraina, e di occultamento di cadavere. L’uomo è stato portato in carcere a Mantova a disposizione della procura della città che sta coordinando e dirigendo le indagini. Sono ancora in corso le ricerche del corpo della vittima. Le indagini sono state svolte insieme ai militari del Norm di Castiglione delle Stiviere.

