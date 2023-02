Dalle prime indagini, secondo quanto si apprende, non sono stati trovati segni di violenza, sul corpo è stata disposta l'autopsia

Un uomo di 69 anni è stato trovato morto ieri sera in un androne di un palazzo di Corso Umberto, in pieno centro a Pescara. Dalle prime indagini, secondo quanto si apprende, non sono stati trovati segni di violenza, sul corpo è stata disposta l’autopsia. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Pescara.

Sul posto anche il pm di turno, Anna Benigni. L’uomo di 69 anni era originario di Montesilvano. Da una prima ricognizione cadaverica l’ipotesi più accreditata sembra il malore, ma non si escludono altre cause. I carabinieri stanno ascoltando,a sommarie informazioni, i parenti del 69enne e i condomini del palazzo in cui è stato trovato, al numero civico 94 di un palazzo del centro a Pescara.

