Nove di loro in manette per rapina aggravata e compravendita di armi clandestine

Tossicodipendenti che per pochi euro o qualche dose di droga, muniti di documenti falsi, venivano convinti a farsi vaccinare più volte, per procurare il Green Pass a soggetti no vax. È quanto emerso dall’operazione ‘9×21’, dei carabinieri di Catania: 17 gli indagati, di cui 9 destinatari di misura cautelare. Tra le accuse anche quella di sequestro di persona, rapina aggravata e compravendita di armi clandestine.

