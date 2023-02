Operazione della polizia: contratti fasulli e meno di due euro all'ora

La Polizia di Trapani ha arrestato quattro persone, tra Caltanissetta e provincia, con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Ai domiciliari sono finiti due imprenditori e due loro stretti collaboratori, che avrebbero ripetutamente violato la normativa giuslavoristica e quella in materia di sicurezza sul lavoro. Il grave quadro di violazioni per l’apertura di un’attività commerciale è emerso nel corso di accurate indagini – anche mediante l’utilizzo di intercettazioni e cimici – durante le quali gli investigatori hanno scoperto condizioni di lavoro degradanti per i dipendenti, vessazioni, contratti fasulli, nessun giorno libero e paghe da meno di 2 euro l’ora.

