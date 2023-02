Foto di un incidente in autostrada, dall'archivio

Un’auto ha invertito il senso di marcia in autostrada, sulla A34, a Villesse, in provincia di Gorizia, e procedendo contromano, si è scontrata con un altro veicolo che si stava dirigendo verso l’innesto della A4. Nell’impatto, uno dei due conducenti ha perso la vita, mentre l’altro automobilista è in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30, poco prima del piazzale della barriera di Villesse.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Per chi proviene da Gorizia – informa Autovie – ed è diretto verso il bivio A34/A4 è consentita l’uscita a Villesse e il rientro allo stesso svincolo seguendo le indicazioni sulla viabilità ordinaria.

