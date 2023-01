Milano, 31 gen. (LaPresse) – È di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A34 (Villesse-Gorizia) al chilometro 6+ 700 in direzione Gorizia. Il fatto – ancora tutto da accertare da parte delle forze dell’ordine giunte sul posto – è avvenuto alle 14.30 di oggi nel tratto tra Gradisca d’Isonzo e Gorizia. Un veicolo ha investito una persona che si trovava al momento dell’impatto in autostrada. Sul posto la polizia stradale e il personale di Autovie Venete che ha provveduto a chiudere lo svincolo in entrata a Gradisca in direzione Gorizia e il tratto tra Gradisca e l’aeroporto di Gorizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata