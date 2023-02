Migliaia le persone che hanno affollato le rive della laguna

Migliaia di persone hanno affollato le rive del Canal Grande di Venezia trasformatosi in un palcoscenico galleggiante per l’apertura del Carnevale 2023. Luci, maschere, musica, danza: uno spettacolo in grande stile sulla laguna durato oltre un’ora. La parata, partita intorno alle 20 dalla stazione ferroviaria Santa Lucia, è infatti giunta in Bacino San Marco poco dopo le 21. In testa alla parata un Unicorno a bordo del quale una cinquantina di artisti hanno danzato a ritmo delle arie dell’opera, magistralmente intonate da un quartetto lirico.

