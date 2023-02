Il video condiviso dal deputato di Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli

Un bimbo vestito da Matteo Messina Denaro per Carnevale. A denunciarlo è il deputato di Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook le immagini dove viene mostrato un bambino piccolo con lo stesso outfit che il boss indossava nel giorno dell’arresto. A ‘scortare’ il piccolo, due adulti, con il volto coperto a imitare gli uomini del Ros che fermano il boss lo scorso 16 gennaio.

Borrelli da giorni segnala la moda piuttosto inquietante, con molte persone che hanno scelto di vestire come il boss dei boss: giaccone di pelle, cappello e occhiali da sole Ray-Ban a goccia vantandosi di somigliare Messina Denaro. “La mafia non è una goliardata – spiegano lo stesso Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli che stanno portando avanti una campagna per dissuadere i cittadini nel vestire a Carnevale i propri figli come il boss – c’è gente che ha sofferto, anche bambini uccisi. Inneggiare a questi criminali significa mitizzarli. Perchè queste famiglie non vestono i loro figli come Falcone e Borsellino o come Giancarlo Siani? Perchè esaltano sempre i boss e mai le vittime e gli eroi?”.

