Gli attacchi incendiari contro auto della polizia locale rivendicati con una mail anonima

Gli anarchici rivendicano gli attacchi incendiari con molotov condotti a Milano contro auto della polizia locale, in viale Tibaldi all’altezza del Municipio 5. “Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio sono state bruciate alcune macchine della polizia locale del comune di Milano”, si legge su alcuni siti della ‘galassia’ anarchica. La rivendicazione sarebbe stata inviata attraverso una “mail anonima” e pubblicata con il messaggio “Solidarietà ad Alfredo Cospito in sciopero della fame, libertà per Anna, Juan, Ivan, Dayvid, attacchiamo lo Stato”.

