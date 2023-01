Foto Twitter Associazione Antigone

Sarebbe in viaggio verso il carcere di Opera. Piantedosi: "Ha mostrato discreta pericolosità"

Sarà trasferito nel carcere di Opera a Milano Alfredo Cospito. L’anarchico detenuto al 41bis nel carcere di Sassari è in sciopero della fame da oltre 100 giorni, e per questo in gravi condizioni di salute.

Per lui si sono mosse manifestazioni degli anarchici in diverse città, non solo in Italia, e anche alcuni attacchi (come le molotov contro la polizia locale a Milano e quelle contro la polizia a Roma) sono riconducibili, secondo gli inquirenti, alla galassia anarchica.

Meloni: “Stato non si fa intimidire”

La premier ha ribadito la linea dura sul no alle intimidazioni e alle minacce.

Piantedosi: “Cospito è pericoloso”

Alfredo Cospito “ha dimostrato di essere un soggetto con un discreto grado di pericolosità”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al Tg4 Diario del giorno, in onda su Rete4. “Stiamo seguendo il caso con grande cura, senza che questo debba sfociare in minacce allo Stato”, ha affermato.

Il caso Cospito in Cdm

Oggi è prevista l’informativa in Cdm sul caso di Alfredo Cospito. Il Cdm è convocato per le 18.30 di oggi, dopo gli attacchi alle sedi diplomatiche italiane all’estero e le manifestazioni di questi giorni. Danneggiamento e incendio aggravati dalle finalità di terrorismo sono i reati ipotizzati dalla procura di Roma che indaga sugli attacchi contro l’auto di un funzionario a Berlino e al consolato di Barcellona. I due fascicoli sono all’attenzione dei magistrati del pool antiterrorismo e le indagini sono di Ros e Digos.

Domani è attesa una manifestazione degli anarchici anche a Madrid: è stato convocato un raduno di protesta davanti alla sede dell’ambasciata d’Italia a Madrid, in calle Lagasca 98.

