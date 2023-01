I cugini inseparabili, il calciatore: chi sono i ragazzi che hanno perso la vita sulla Nomentana

C’erano sei ragazzi, tutti giovanissimi tra i 17 e i 21 anni, nella 500 che la notte scorsa si è ribaltata più volte sulla Nomentana a Roma la notte scorsa. Cinque di loro sono morti, mentre un sesto è rimasto ferito. A perdere la vita sono stati Valerio Di Paolo, Simone Ramazzotti, Alessio Guerrieri, Flavia Troisi e Giulia Sclavo. L’unico sopravvissuto è Leonardo Chiapparelli, ricoverato all’ospedale Sant’Andrea.

Oltre alle testimonianze di chi era presente, i carabinieri stanno acquisendo anche le numerose immagini delle telecamere presenti nell’area ed al momento si esclude il coinvolgimento di altre autovetture.

Chi sono vittime incidente Roma

Valerio Di Paolo, 21 anni, era di Tor Lupara e faceva kick boxing. Anche Alessio Guerrieri era di Tor Lupara ed era un calciatore: tante le foto sui social con i compagni di squadra. Sulla sua pagina Facebook, come immagine di copertina, c’è una foto che lo ritrae abbracciato agli amici: con lui anche Simone Ramazzotti e Valerio Di Paolo. Tutti e tre sono morti.

Alessio e Simone erano cugini. Su Instagram un album titolato ‘Cousinhood’, ritrae i due sin da piccoli, vestiti ad carnevale e poi sempre più grandi, fino a poche settimane fa. Un rapporto fortissimo. “Più che un cugino sei sempre stato un fratello maggiore per me”. “Sempre e per sempre”.

Un’amica sui social: “Leonardo non mollare”

“Quando ho letto che il cuore di Giulia ha smesso di battere stamattina all’alba all’improvviso mi sono sentita a pezzi. Proverò a sorridere, ma non sarà facile. Non uscivamo tanto ma io sentivo comunque che qualcosa ci legava. Ti ricorderò sempre sorridente. Buon viaggio Giuli, ci rivedremo. Te lo prometto. Come ti prometto che tutti i piccoli ricordi che abbiamo faranno sempre parte della mia vita. Ti mando un bacio”. Lo scrive su Instagram Viola, un’amica dei sei ragazzi coinvolti nel gravissimo incidente avvenuto sulla Nomentana a Roma nella notte. “Desidero dedicare questo piccolo pensiero anche ad Alessio, Simone e Flavia. Sentite condoglianze ai familiari” e a Leonardo Chiapparelli, l’unico sopravvissuto allo schianto e ora all’ospedale Sant’Andrea, scrive “Non mollare”.

La vicepreside della scuola che frequentavano i ragazzi

