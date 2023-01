Secondo i medici è una notizia positiva "ma in 30 giorni può succedere di tutto"

È stata anticipata al 7 marzo l’udienza in Cassazione sul ricorso presentato dalla difesa di Alfredo Cospito, l’anarchico al 41 bis in sciopero della fame da ottobre. Lo conferma il suo legale, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, che aveva presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di Roma sull’applicazione del regime di carcere duro a Cospito. Dopo la fissazione della data al 20 aprile, il suo difensore ha inviato una “istanza di anticipazione dell’udienza, al fine di ottenere la trattazione del ricorso in tempi compatibili con le condizioni di salute di Alfredo”.

Secondo i medici è una notizia positiva “ma in 30 giorni può succedere di tutto”. “Anticipare l’udienza in Cassazione al 7 marzo è positivo, ma si tratta di aspettare ancora 30 giorni e nelle condizioni di Cospito può succedere di tutto: siamo camminando sul filo del rasoio e si può cadere da un minuto all’altro”. Lo dice a LaPresse la dottoressa Angelica Milia, medico di Alfredo Cospito.

