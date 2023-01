L'anarchico, detenuto nel carcere di Bancali, a Sassari, è in sciopero della fmae da 90 giorni

È stata fissata fra tre mesi, il prossimo 20 aprile, l’udienza in Cassazione sul caso di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto nel carcere di Bancali, a Sassari, al 41 bis. Il legale Fabio Rossi Albertini ha provveduto immediatamente a “inviare una istanza di anticipazione dell’udienza, al fine di ottenere la trattazione del ricorso in tempi compatibili con le condizioni di salute di Alfredo”. Il ricorso presentato dall’avvocato è contro la decisione del Tribunale di Roma sull’applicazione del regime di carcere duro a Cospito, che ha respinto un reclamo presentato dal legale.

Dal ministero della Giustizia, agli inizi del mese di gennaio, hanno fatto sapere che il guardasigilli Carlo Nordio segue con la “massima attenzione la vicenda” dell’anarchico, le cui condizioni di salute “sono monitorate, attraverso un controllo medico giornaliero e un rafforzamento della sorveglianza da parte del personale di Polizia penitenziaria. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria garantisce ogni eventuale assistenza sanitaria”. Il decreto di applicazione del regime del 41bis per Cospito, ricordano dal Ministero, “è stato firmato il 4 maggio 2022 dall’allora ministra della Giustizia, Marta Cartabia, su richiesta concorde della Direzione distrettuale antimafia di Torino e della Direzione nazionale antimafia, in relazione alle condanne per più reati, tra cui attentato per finalità di terrorismo e strage”. E “del resto Cospito ha fatto pervenire dal carcere documenti di esortazione alla prosecuzione della lotta armata di matrice anarco-insurrezionalista, dimostrando così di essere in grado di collegarsi con l’esterno, nonostante la detenzione in regime ordinario. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto, lo scorso 19 dicembre, il ricorso del detenuto contro il decreto di applicazione del regime speciale”.

Cospito è in sciopero della fame dallo scorso mese di ottobre: deve scontare una condanna a 10 anni e 8 mesi per la gambizzazione dell’ad di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, nel 2012, rivendicato dalla sigla Nucleo Olga Fai-Fri, Federazione anarchica informale-Fronte rivoluzionario internazionale. Cospito è accusato anche di aver piazzato due ordigni a basso potenziale nei pressi della Scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 2006. L’esplosione dei due ordigni non causò vittime.

