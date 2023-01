Il fumettista di fronte al Ministero della Giustizia in solidarietà all'anarchico al 41 Bis

Il fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, scende in piazza a Roma con alcune sigle anarchiche di fronte al Ministero della Giustizia in solidarietà ad Alfredo Cospito. Davanti alla sede del Guardasigilli striscioni, cori e flash mob per chiedere lo stop al regime di 41bis per l’anarchico insurrezionalista attualmente in sciopero della fame nel carcere di Sassari. “I feedback che ho avuto sul mio fumetto dedicato ad Alfredo sono stati di grande empatia ma come caso eccezionale e non come messa in discussione dello strumento del carcere per regolamentare la società. Con l’arresto di Messina Denaro la discussione è tornata indietro. Devo dire che sono stato impressionato dal livello di barbarie in cui questo Paese è ripiombato in pochissimi giorni” ha detto il fumettista davanti ai manifestanti radunati in Piazza Cairoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata