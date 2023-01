La famiglia della bambina scomparsa nel 1996 sul Monte Faito spera: "Elementi ci fanno pensare che sia lei"

“Nei giorni scorsi finalmente un collaboratore del mio studio, in un paese nordeuropeo , ha incontrato la ragazza sud americana che sospettiamo possa essere Angela Celentano, la bambina scomparsa nel 1996 sul Monte Faito – Vico Equense (Na) ed ha proceduto al prelievo del materiale genetico e a spedirlo al mio studio di Napoli”. Lo rende noto l’avvocato Luigi Ferrandino, legale dei genitori di Angela, Catello Celentano e Maria Staiano. “Non appena ne sarò in possesso provvederò ad inviarlo ad uno dei laboratori di mia fiducia specializzati nella individuazione di profili DNA . Conto entro una decina di poter procedere al confronto del profilo genetico della ragazza sud americana con il profilo dei Signori Celentano”, ha concluso.

Legale: “Elementi ci fanno pensare che sia lei”

“Ci sono tanti elementi che ci fanno pensare che possa essere lei ma non ci illudiamo aspettiamo il riscontro scientifico. Le segnalazioni che arrivano sono tante ma perseguiamo solo che ci sembrano più attendibili“. Lo dice a LaPresse l’avvocato Luigi Ferrandino, legale dei genitori di Angela, Catello Celentano e Maria Staiano. Angela Celentano è scomparsa nel 1996 sul Monte Faito a Vico Equense (Na) e dopo 26 anni la famiglia segue una nuova pista: una ragazza sudamericana i cui dati anagrafici corrispondono a quelli di Angela Celentano e ci sarebbe anche una grossa somiglianza fisionomica oltre alla coincidenza di una macchia sul dorso. “Finalmente siamo riusciti a contattarla all’interno di un azienda dove lavorava nel settore della moda. I genitori sono in trepidante attesa mentre arriverà in Italia il materiale verrà inviato al laboratorio trascorreranno almeno una decina di giorni”, ha spiegato l’avvocato.

