Alcune slavine hanno reso impraticabile l'unica strada che porta alla stazione sciistica

Resta problematica la situazione viabilità a Campitello Matese, in provincia di Campobasso, dove il distacco di tre slavine nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha reso impraticabile la circolazione sulla Sp 106, unica arteria di collegamento con la stazione sciistica. La neve ha travolto anche alcune auto e messo in pericolo gli automobilisti, fra i quali il sindaco Alfonso Leggieri.

Ieri pomeriggio nuova riunione in Prefettura al termine della quale è stata disposta la proroga della ordinanza di chiusura della Sp 106 e del tratto che va dal chilometro 201,1 della statale 17 fino all’imbocco della SP 38. La circolazione è consentita con prescrizioni nella fascia oraria tra le 10 e le 16. Il servizio di Protezione civile del Molise attiverà i gruppi del volontariato per le eventuali esigenze connesse all’assistenza degli utenti presso le aree di sosta. Decine i turisti che non hanno potuto lasciare ancora la stazione di Campitello Matese e durante la notte c’è stata una nuova nevicata.

Gran parte del Centro-Nord Italia è sotto la neve e alle prese con un’ondata di maltempo che non molla la presa da giorni.

