Lo sfogo di Pierfrancesco Diliberto a Cartabianca su Rai 3: "Mi dia il nome, è senza dignità. Gli dico mi fai schifo"

L’ira di Pif si scatena in diretta a Cartabianca su Rai 3, dopo la testimonianza di una persona che avrebbe dichiarato che l’arresto del superboss Matteo Messina Denaro è stato “un errore”. Pierfrancesco Diliberto, presentatore tv, giornalista, regista, è sbottato dicendo “mi fai più schifo di Matteo Messina Denaro”, sostenendo poi che non sia possibile nel 2023 pensarla ancora in questo modo e dicendo chiaramente “Vaffanculo”.

#Pif: “Quando nel 2023 sento chi dice, a Castelvetrano, che non dovevano arrestare Matteo Messina Denaro, mi viene da dire “vaffanculo sei senza dignità”. #cartabianca pic.twitter.com/l7upBrOod9 — #cartabianca (@Cartabiancarai3) January 17, 2023

“No fa incavolare perché una volta aveva un senso negare, quando negli Anni 70 andavi dal vicino di casa di Totò Riina cosa doveva dire, la lotta alla mafia non partiva dal vicino di casa di Totò Riina. Ma quando nel 2023 c’è un signore che dice hanno sbagliato ad arrestarlo dici vaffan….o, cioè vaff….o, ti farei vedere la foto della bambina morta a Firenze. Mi fai più schifo di Matteo Messina Denaro, queste persone mi fanno più schifo del mafioso. Mi dia il nome e dico vaff….o, querelami, sei senza dignità” lo sfogo di Pif.

Castelvetrano, paese natale di #MatteoMessinaDenaro. «Arrestarlo è stato un errore, per 30 anni ci hanno mangiato tutti». #Cartabianca pic.twitter.com/mj8eWJ7c5b — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) January 17, 2023

