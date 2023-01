Il super latitante si trova in carcere a L'Aquila, per lui nessuna udienza di convalida poiché già condannato

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti penitenziarie il boss Matteo Messina Denaro, detenuto nel carcere di massima sicurezza de L’Aquila “non ha intenzione di parlare e non si pente”. Il latitante oggi ha fatto la visita psichiatrica nella quale non sono state riscontrate patologie. Per lui non è prevista nessuna udienza di convalida in quanto ha già delle sentenze di condanna da scontare.

Oggi è stato trovato anche il secondo covo di Messina Denaro.

