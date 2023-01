L'attività commerciale era radicata nella Val di Sole e si è protratta dal 2016 al 2020, senza il rispetto di alcun obbligo previsto dalla normativa tributaria

Al termine di un’attività investigativa in materia di contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale, nei giorni scorsi, i Finanzieri della Tenenza di Cles hanno scoperto una società cosiddetta ‘evasore totale’, – attiva nel settore dell’organizzazione di viaggi, scuola sci e snowboard e noleggio attrezzature sportive invernali, gestita da alcuni soggetti di nazionalità polacca, i quali operavano sul territorio trentino in forma completamente sconosciuta al Fisco italiano. L’attività commerciale era radicata nella Val di Sole e si è protratta dal 2016 al 2020, senza il rispetto di alcun obbligo previsto dalla normativa tributaria ed in totale evasione delle imposte sui redditi ed Iva. L’indagine nasce dallo sviluppo di autonoma attività informativa, avviata prima del ”lockdown” del marzo 2020, nei confronti di un cittadino polacco non residente in Italia, proprietario di un appartamento in una nota località turistica della Val di Sole.

