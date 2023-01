Mauro Palma ha detto che l'anarchico detenuto a Sassari continuerà lo sciopero della fame

Alfredo Cospito è “intenzionato ad andare avanti perseguendo un obiettivo ideale di ordine generale quale l’abolizione del 41 bis“. Lo ha detto Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti che ha fatto visita ad Alfredo Cospito, l’anarchico al 41 bis detenuto nel carcere di Sassari e in sciopero della fame dallo scorso mese di ottobre. “E’ intenzionato a proseguire fino a estreme conseguenze che sono ampiamente preoccupanti”, ha affermato. Per il garante, è opportuno che Alfredo Cospito “capisca che questa battaglia deve essere portata avanti con altri mezzi e non deve essere dannosa per la sua salute”.

“Dal punto di vista sanitario, le sue condizioni di salute sono rassicuranti, pur avendo perso moltissimi kg”, ha detto ancora Palma. Cospito “è costantemente monitorato dai sanitari”.

