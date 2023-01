E' comparsa sulle pareti di un'abitazione a Torre del Greco, con la scritta 'Il reddito di cittadinanza non si tocca'

Una struttura animata che raffigura un albero di Natale con appesi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni e altri membri del governo dentro a dei WC. È ‘l’opera’ apparsa a Torre del Greco (Napoli) sull’abitazione privata di un 57enne in via Fontana con un manifesto che recita ‘Il reddito di cittadinanza non si tocca’. In questi minuti stanno intervenendo i carabinieri della Compagnia di Torre del greco per smantellare l’installazione insieme ai vigili del fuoco. Il proprietario è stato denunciato per vilipendio delle istituzioni costituzionali.

