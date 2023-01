L'aggressione nella notte di Capodanno: a colpirlo sarebbe stato un coetaneo, suo amico

Un ragazzo di 21 anni è ricoverato in ospedale a Lecce, in prognosi riservata, per le ferite riportate a seguito di un pugno sferrato da un amico. Stando a quanto si apprende il giovane, originario di Ugento (Lecce) sarebbe stato aggredito la notte di San Silvestro a Ruffano, in Salento, all’esterno del locale in cui si stava festeggiando la fine dell’anno. Da chiarire i motivi alla base dell’aggressione. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Ruffano.

