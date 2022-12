Denunciate sette persone per reato di detenzione e vendita abusiva di materiale esplodente

Oltre 6 quintali di botti illegali di capodanno sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, tra Roma, Salerno, Minturno (LT) e Robilante (CN). Si tratta di 85 chilogrammi di “botti” illegali e 570 chilogrammi di artifici “classificati”, poiché detenuti in difetto della licenza rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. Sette persone dovranno rispondere del reato di detenzione e vendita abusiva di materiale esplodente, ipotesi di reato previste e punite dagli artt. 678 e 679 del Codice Penale e 47 e 53 del Testo Unico per le Leggi di P.S. e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza.

