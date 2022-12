Torino, Roma, Treviso, Pesaro alcune delle città che li hanno vietati per San Silvestro

Bari, Firenze, Verona, Matera, Pescara, Aosta, Siena, La Spezia, Vicenza, Olbia, Sassari, Bologna, Torino, Roma, Treviso, Pesaro, L’Aquila, Agrigento e Vibo Valentia. Sono solo alcune delle tante città che hanno già emanato ordinanze per proibire l’uso di botti e fuochi d’artificio per tutelare le persone e gli animali, accogliendo anche l’appello che Enpa aveva fatto ai sindaci d’Italia, attraverso il presidente dell’Anci Antonio Decaro. Il video dell’Enpa per sensibilizzare sul tema.

