Era stata indetta una manifestazione di solidarietà per il 29 dicembre in piazza Duomo

Stop della questura di Milano alla manifestazione degli anarchici a Milano in solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41-bis per un attentato di sedici anni fa in cui non si registrarono morti né feriti. Notificato il divieto di manifestare nei modi e tempi annunciati ieri in rete dall’area anarchica che, spiega la questura in una nota, aveva indetto una manifestazione per domani 29 dicembre alle ore 18 in piazza Duomo.

