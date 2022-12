La vittima colpita al collo, ora è in gravi condizioni

Una donna è stata accoltellata in un’abitazione a Bologna. I carabinieri hanno fermato il presunto aggressore che si era dato alla fuga. Secondo le prime ricostruzioni è stato bloccato durante un intervento congiunto di polizia di Stato e carabinieri.

Si tratterebbe dell’ex marito della vittima, che ha origini marocchine e l’avrebbe ferita al collo, prima di scappare. L’aggressione è avvenuta, intorno alle 8, in via Rialto a Bologna. Secondo quanto confermato da polizia e carabinieri, che sono intervenuti insieme prima a soccorrere la donna e poi lo hanno fermato, l’uomo durante la fuga ha minacciato la conducente di una macchina in transito, facendola scendere dall’auto. Dopo un incidente, ha proseguito a piedi in piazza Galileo Galilei, dove è stato bloccato dalle forze dell’ordine. La sua posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti.

La donna sarebbe in gravi condizioni: è stata trasportata all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

