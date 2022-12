La classifica annuale del quotidiano: perdono punti Milano, Roma e Torino

C’è Bologna in testa alla classifica delle province con la migliore qualità della vita nel 2022. Lo afferma la 33esima edizione dell’indagine sul tema, a cura del Sole 24 Ore. La provincia emiliana è seguita sul podio da Bolzano e Firenze. Chiude la classifica la provincia di Crotone, penultima quella di Isernia, terzultima quella di Caltanissetta.

Si tratta della quinta volta che Bologna si issa al vertice della graduatoria, migliorando di cinque posizioni rispetto allo scorso anno. Sono in calo invece le Città Metropolitane: Milano è ottava (-6 posizioni), Roma 31esima (-18), Torino 40esima (-12). Sul fondo della classifica Napoli (98esimo posto, -8 posizioni) e Palermo (88esimo posto, in crescita di 7 posizioni).Per quanto riguarda i sei ambiti in cui sono suddivisi i novanta indicatori su cui è costruita la classifica, il podio vede in cima per ricchezza e consumi Belluno, Bologna e Bolzano; per affari e lavoro Milano, Trieste e Roma; per demografia, salute e società Bologna, Modena e Roma; per ambiente e servizi Pisa, Siena e Aosta; per giustizia e sicurezza Oristano, Pordenone e Sondrio; per cultura e tempo libero Firenze, Trieste e Gorizia.

Pubblicata inoltre la seconda edizione dell’Indice della Qualità della vita delle donne, costruito su 12 parametri. In vetta c’è la provincia di Monza e Brianza, seguita da Treviso (vincitrice della prima edizione nel 2021) e Cagliari. Il primato di Monza è dovuto in particolare ai dati relativi all’inserimento delle donne nel mondo del lavoro, dato che nella provincia brianzola si registrano il gap relativo all’occupazione di genere più basso in Italia (pari al 7,1%, contro una media nazionale del 19,4%), uno dei tassi di occupazione femminile più alti del Paese (69%) e il record di giornate retribuite a dipendenti donne (il 75,3% del massimo teorico). Inoltre, è terza dietro a Cagliari e Trento per speranza di vita delle donne con 86,1 anni (circa quattro anni in più rispetto a Siracusa, ultima in questo indicatore).

