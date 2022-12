La protesta contro la norma sull'uccisione dei cinghiali

(LaPresse) – Una serie di sigle ambientaliste si è recata sotto la sede di Fratelli D’Italia in via della scrofa per protestare contro la norma della manovra che prevede l’uccisione dei cinghiali. Ci sono stati momenti di tensione con le forze dell’ordine, presenti con un blindato della Guardia di Finanza ed un reparto di ordine pubblico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata