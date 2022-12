immagine di archivio

Neve in Valle d'Aosta, auto e mezzi bloccati

Forti piogge, allagamenti e alberi sradicati in Toscana: nella notte circa un centinaio di interventi dei Vigili del Fuoco tra le province di Pistoia e di Pisa a causa del maltempo.

A Pistoia, a seguito delle precipitazioni nella notte, i vigili del fuoco hanno operato in almeno 70 richieste di interventi diversi, tanto che sono stati necessari rinforzi anche dai comandi di Firenze, Lucca e Arezzo Le operazioni hanno riguardato prevalentemente svuotamento di acqua dalle abitazioni e dalle strade. A Pistoia particolarmente colpite le frazioni di Chiodo e di Chiazzano; allagato anche il sottopasso della stazione delle ferrovie dello Stato di Pistoia. Alberi caduti e allagamenti anche in provincia di Pisa, tra Pisa e Cascina in particolare. Circa 20 le richieste di aiuto pervenute nella giornata ai vigili del fuoco.

Neve in Valle d’Aosta, raffica di interventi

Forti nevicate sono arrivate dalla serata di ieri in Alto Adige, anche a fondovalle. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati tutta la notte per recuperare auto e mezzi pesanti bloccati nella neve. Si sono verificati anche alcuni incidenti, ma fortunatamente nessuno ha avuto gravi conseguenze. I vigili del fuoco e le autorità della Provincia raccomandano di mettersi alla guida solo se muniti delle adeguate attrezzature invernali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata