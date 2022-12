Previsti temporali e forte vento sui territori di Marche, Lazio e Sardegna

È ancora allarme maltempo al Centro-Sud. È stata diramata un’allerta arancione per la giornata di sabato 10 dicembre in Marche, Lazio e Sardegna: sono previsti temporali e forte vento.

Nelle Marche l’allerta riguarda le province di Pesaro-Urbino, di Ancona e di Macerata. Sono previste anche quelle che la Protezione Civile definisce “criticità idrauliche e idrogeologiche“: bisognerà fare attenzione quindi, ad esondazioni e frane. Attesi fino a 40 millimetri di pioggia con punte di 100 localmente. Il comune marchigiano di Ostra, già colpito dall’alluvione del 15 settembre, ha chiesto ai cittadini di non restare al piano terra delle case.

In Sardegna sono in arancione le zone di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro nel nord dell’isola, che saranno caratterizzate da forti temporali. Si tingono invece di giallo per rischio idrogeologico le aree di Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura.

Infine per il Lazio una nota parla di “allerta arancione per criticità idrogeologica su Aniene, Bacini costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appenino di Rieti e Bacini di Roma; allerta gialla per criticità idraulica su tutte le zone di allerta del Lazio”.

Pietrasanta (Lu), 20 persone isolate per smottamento

A Pietrasanta in provincia di Lucca 20 persone sono isolate da ieri dopo che, in seguito a uno smottamento, è stata chiusa al transito la via dove abitano. La frana ha causato anche la caduta di un albero sopra una linea dell’elettricità e da ieri sera è in corso l’intervento di ripristino.

