Si prevede acqua alta fino a 110 centimetri: la marea in città potrebbe essere di 75

Il sistema Mose è attivo in tutte le bocche di porto a Venezia per una previsione in mare di acqua alta fino a 110 centimetri. Il centro Maree del Comune di Venezia informa che la marea potrebbe raggiungere in città un massimo di 70-75 centimetri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata