Il livello a Venezia potrebbe raggiungere un massimo di circa 75/80cm

È attivo dalla notte il sistema del Mose contro l’acqua alta, considerata l’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia. Il Centro maree del Comune di Venezia informa che il sistema è attivo in tutte le bocche di porto. Con l’attivazione del Mose il suolo cittadino sarà interessato dalla marea per meno dell’1%. Il valore previsto in mare per oggi è di 170cm. Il livello a Venezia potrebbe raggiungere un massimo di circa 75/80cm.

