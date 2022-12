Sarebbero responsabili anche dei reati di falsità materiale e ideologica e truffa aggravata ai danni dello Stato

È indagato per corruzione Antonino De Luca, sindaco di Giardinello, in provincia di Palermo. L’uomo è stato raggiunto dal provvedimento di divieto di dimora. Insieme al sindaco, indagato anche un ex finanziere, anch’egli con divieto di dimora. I due indagati sarebbero responsabili, a vario titolo, di corruzione per l’esercizio della funzione, falsità materiale e ideologica commessa da pubblici ufficiali, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato. L’attività investigativa, iniziata a gennaio 2020, svolta con l’aiuto di intercettazioni era partita da alcune anomalie riscontrate in una pratica amministrativa, e avrebbe consentito di documentare una gestione della cosa pubblica condizionata da presunte logiche clientelari.

