Blitz anti-droga nella zona di Mazara del Vallo

Blitz anti-droga della Guardia di Finanza di Palermo: 21 le persone indagate, di cui 13 con il divieto di dimora nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento e 8 destinatari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e autoriciclaggio. Le indagini hanno riguardato due gruppi criminali che avrebbero gestito due distinte piazze di spaccio a Mazara del Vallo. Dalle indagini sarebbe emerso il sistematico ricorso a un linguaggio criptico per dissimulare la compravendita di sostanze stupefacenti che venivano denominate “ricci”, “pesci”, “magliette bianche o scure”, in relazione alle differenti tipologie di droghe trattate.

