I manifestanti hanno detto che non accetteranno più una narrazione distorta della realtà e chiedono ai giornalisti di pubblicare degli approfondimenti sulle tematiche legate alla sicurezza stradale

(LaPresse) Dopo la pubblicazione sulle pagine dell’edizione milanese del Corriere della Sera di una lettera a firma Beppe Severgnini indirizzata al suo collega Giangiacomo Schiavi, dove si parlava di ciclisti indisciplinati e sconsiderati che girano in città senza luci invocando una campagna di civiltà che andrebbe affrontata con determinazione da parte di istituzioni e forze dell’ordine, è stato organizzato un flash mob sotto la sede del Corriere della Sera a Milano per consegnare una lettera all’attenzione dei giornalisti Severgnini e Schiavi e per “fare luce” sui veri comportamenti pericolosi della strada. I manifestanti hanno detto che non accetteranno più una narrazione distorta della realtà e chiedono ai giornalisti di pubblicare degli approfondimenti sulle tematiche legate alla sicurezza stradale ponendo il focus sulle responsabilità ed i comportamenti criminosi di chi è alla guida di un mezzo a motore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata