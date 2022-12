E' un uomo tedesco di 62 anni. Al conducente era stata ritirata la patente nel 2014

E’ stato identificato il camionista che qualche giorno ha investito e ucciso il ciclista Davide Rebellin mentre si stava allenando lungo la statale regionale 11 a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza.

È un uomo tedesco di 62 anni che lavora per l’impresa di spedizioni, con sede a Recke in Germania. L’uomo, che guidava un autoarticolato Volvo, è indagato dalla Procura di Vicenza per omicidio stradale e fuga del conducente in caso di omicidio stradale; al momento si trova in Germania dove ha fatto rientro. Il mezzo sui cui viaggiava è stato identificato con la collaborazione di Agenzia delle Entrate e il Centro di cooperazione di polizia di Italia, Austria e Slovenia di Thorl Maglern mentre il 62enne è stato rintracciato dalla polizia tedesca di Steinfurt, sempre in Renania Settentrionale-Vestfalia, in contatto con il Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip) dopo aver sentito il fratello di lui, tra l’altro titolare dell’impresa di trasporti per la quale lavorava il 62enne.

L’uomo, che gli inquirenti hanno cercato fin dal giorno stesso della morte di Rebellin, sarebbe entrato in Italia lo stesso 30 novembre per caricare della merce, l’ultimo dei quali in un’impresa di spedizioni internazionali con sede nell’Interporto di Verona. Gli accertamenti sul luogo hanno permesso di acquisire la carte d’identità dell’uomo e confrontarla con testimonianza, fotografie e immagini di videosorveglianza acquisiti dai carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Vicenza.

I precedenti: patente ritirata nel 2014 e condanna per violazione dell’obbligo di fermarsi

Al camionista tedesco che ha investito il campione di ciclismo Davide Rebellin era stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza dalla polizia stradale di Chieti nel 2014. A carico dell’uomo, che si trova al momento in Germania a Recke in Westfalia, risulta anche un patteggiamento nel 2001 davanti al tribunale di Foggia per il reato di violazione dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone. La pena è stata successivamente dichiarata estinta per decorso del tempo.

