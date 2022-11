All'iniziativa hanno partecipato 50 dipendenti dell'azienda che, armati di guanti e vanga, per un giorno hanno messo alla prova il loro pollice verde

(LaPresse) – In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, anche Aeroporti di Roma ha voluto rendersi protagonista piantando 50 alberi e oltre cento tra arbusti e piante ornamentali, lungo gli spartitraffico che in prossimità della rotatoria di largo Francesco Paolo Remotti, separano il parcheggio PR10 dagli uffici e l’area Cargo dello scalo romano. All’iniziativa hanno partecipato 50 dipendenti dell’azienda che, armati di guanti e vanga, per un giorno hanno messo alla prova il loro pollice verde, sotto l’occhio attento degli esperti giardinieri dell’aeroporto. “Oggi è una giornata bellissima perché piantiamo alberi e arbusti tipici della macchia mediterranea ma vuole essere anche un’indicazione sull’impegno serio di Aeroporti di Roma insieme col comune di Fiumicino per la valorizzazione di questo territorio”, ha dichiarato il presidente di Adr, Claudio De Vincenti. Un progetto con un alto impatto ambientale ma con lo scopo ulteriore di sensibilizzare il personale aeroportuale verso una cultura ambientale: “Oggi abbiamo avuto 50 volontari e questo è un importante traguardo. Una consapevolezza che i nostri dipendenti portano a casa”, spiega Alberto Valenza, vice presidente human resources di Adr: “Una cultura che aiuterà a crescere loro e che verrà trasmessa ai loro figli. Questo è un elemento fondamentale delle nostre iniziative”.

