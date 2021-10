Nel dettaglio il nuovo servizio collegherà il 'Leonardo da Vinci' con varie località di Roma, tramite aeroporti verticali

Sbarca a Roma il nuovo avvenieristico servizio di taxi aerei elettrici destinato ad affiancare gradualmente il tradizionale trasporto su gomma e ferro dando un contributo anche in termini di sostenibilità ecologica. Un prototipo realizzato da Volocopter, il pioniere della mobilità aerea urbana, che Atlantia e Aeroporti di Roma hanno presentato in mattinata a Fiumicino, annunciando una partnership sul progetto, insieme ad Enac e a Enav. Progetto che potrà diventare operativo, come sottolineato dall’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, entro il 2024 e avrà come scopo collegare Fiumicino con il centro della Capitale.

Nel dettaglio il nuovo servizio collegherà il ‘Leonardo da Vinci’ con varie località di Roma, tramite aeroporti verticali. Questo permetterà di ridurre notevolmente sia la congestione del traffico urbano che le emissioni di CO2, in quanto i 18 motori di VoloCity operano in modalità elettrica. Roma è una delle prime città in Europa ad avere deciso di portare servizi di mobilità aerea urbana ai propri cittadini con Volocopter ma anche Parigi ha approvato una collaborazione per portare i taxi aerei elettrici in città in tempo per i giochi olimpici del 2024.

“Partiamo da Roma per lo sviluppo di questa nuova mobilità e penso che dobbiamo portarla anche in altre città italiane, ma intanto dobbiamo sviluppare competenze specifiche e capacità tecniche su cui far leva per far crescere questo tipo di mobilità. Siamo tra i primi a sviluppare questa forma di mobilità che ha tre caratteristiche principali: è sicura, sostenibile sotto vari punti di vista perché ha emissioni zero ed è silenziosa, inoltre è veloce – ha sottolineato Carlo Bertazzo, ceo di Atlantia. “Abbiamo ampiamente dimostrato le capacità di volo dei nostri velivoli a grandezza naturale. Ora il nostro obiettivo è implementare l’ecosistema UAM in diverse città, come ad esempio Roma, per ospitare le nostre soluzioni di mobilità completamente elettriche dopo la loro certificazione”, ha aggiunto Christian Bauer, chief commercial officer di Volocopter.

Soddisfatto anche Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma: “Siamo orgogliosi di contribuire a plasmare il futuro in collaborazione con Volocopter, uno degli sviluppatori più avanzati per questo nuovo tipo di velivolo e di servizio: questa partnership testimonia l’impegno di ADR verso la sostenibilità e l’innovazione e anche la nostra volontà di essere pionieri nel progettare la mobilità intelligente del futuro su queste premesse”.

Il prototipo del nuovo velivolo sarà esposto all’aeroporto di Fiumicino dal 27 al 30 ottobre 2021 e dal 2 al 4 novembre in Piazza San Silvestro a Roma. Queste iniziative aiuteranno il pubblico a conoscere i taxi aerei elettrici, a vedere come questo nuovo tipo di mobilità migliorerà la vita urbana, e anche a sperimentarlo, prendendo posto nel VoloCity.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata