La manifestazione partita dal Circo Massimo e diretta al ministero dell'Istruzione

Studenti in piazza in tutta Italia ‘No Meloni Day’. A Roma il corteo si è mosso dal Crico Massimo ed è diretto alla sede del Ministero dell’Istruzione a Trastevere. I ragazzi manifestano per chiedere una didattica “innovativa, partecipata, antifascista, antirazzista, transfemminista ed ecologista”.

