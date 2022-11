Il sindaco della cittadina sassarese si è detto disponibile ad accogliere le 234 persone a bordo dell'imbarcazione di Sos Mediterranee

Porto Torres è pronta a offrirsi come porto sicuro per lo sbarco dei 234 migranti della Ocean Viking, nave della ong Sos Mediterranee costretta a fare rotta verso Marsiglia dopo il rifiuto delle autorità italiane di far scendere le persone a bordo. Il sindaco della cittadina del sassarese, Massimo Mulas, ha detto: “È mio intento rendere disponibile la città e il porto di Porto Torres ad accogliere i naufraghi della nave di Sos Mediterranèe Ocean Viking. Non è sicuramente mio intento fare polemica con nessuno, figuriamoci col governo del mio Paese, ma la città che mi onoro di amministrare è sempre stata e sempre sarà una città accogliente, una città di porto e quindi un porto sicuro per chiunque”.

