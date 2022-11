Prosegue il braccio di ferro tra Roma e Parigi sulla nave di Sos Mediterranee. Il ministro delle Finanze francese Le Maire: "Siano rispettate le regole europee"

Continua lo scambio di accuse tra Italia e Francia sulla gestione dei migranti. Oggi Bruno Le Maire, ministro delle Finanze francese, ha chiesto al governo italiano di rispettare le regole europee e di accogliere la nave Ocean Viking, con a bordo 234 naufraghi. “La regola europea è che l’imbarcazione deve sbarcare nel porto più vicino, che in questo caso è un porto italiano, dunque bisogna che gli italiani rispettino la regola europea come è stato appena ricordato loro dalla Commissione europea”, ha dichiarato Le Maire intervistato da France 2. E, alla domanda del giornalista sul come debba comportarsi la Francia se l’Italia non vuole fare sbarcare i migranti, la risposta di Le Maire è stata: “Al momento ricordo solo la regola europea. Se cominciamo a deviare rispetto a questa regola non c’è più alcuna solidarietà possibile, non c’è più una gestione efficace dei flussi migratori, dunque mi auguro che la regola europea venga rispettata e che l’Italia accolga in uno dei suoi porti la Ocean Viking“.

Dopo il divieto allo sbarco del Viminale, la nave della Ong Sos Mediterranee è stata costretta a fare rotta verso Marsiglia. Oggi il governo francese ha annunciato l’evacuazione di quattro persone a bordo dell’imbarcazione, citando motivi sanitari.

