La vendita avrebbe fruttato circa 600mila euro

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 79.300 farmaci dopanti, provenienti dall’estero e sprovvisti di autorizzazione all’immissione in commercio in Italia, contenenti sostanze steroidee anabolizzanti vietate per legge e pericolose per la salute. Le Fiamme gialle hanno intercettato due colli provenienti dall’est Europa e in transito nell’hinterland partenopeo, in cui erano stipate numerose confezioni di medicinali illegali. Gli oltre 79mila medicinali anabolizzanti e androgeni sono inseriti nella lista della World Anti-Doping Agency, tra i più performanti in circolazione, in grado di aumentare il volume muscolare. La commercializzazione degli stessi avrebbe fruttato sul “mercato” guadagni per circa 600.000 euro.

