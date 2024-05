La donna, 28enne di origine filippina, è accusata di omicidio

La procura di Grosseto ha disposto il fermo di una 28enne di origini filippine accusata di omicidio per la morte del figlio, appena nato sulla nave da crociera su cui la donna lavorava. La donna si era imbarcata sulla nave da crociera, la Silver Whisper, nonostante fosse in uno stato avanzato della sua gravidanza, come membro dell’equipaggio.

Il bambino sarebbe nato a bordo della imbarcazione venerdì scorso mentre la nave era in navigazione a largo di Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto. A dare l’allarme il personale della nave che, domenica, ha trovato il bambino morto, nella cabina che la donna condivideva con altre due persone dell’equipaggio. La salma del bambino, trovato dai carabinieri, è stata portata all’obitorio mentre la donna, in stato confusionale, è stata condotta al pronto soccorso di Grosseto dagli stessi militari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata