In migliaia in piazza del Plebiscito per chiedere un cessate il fuoco immediato e negoziati

(LaPresse) Migliaia di giovani hanno riempito piazza del Plebiscito per la manifestazione per la pace organizzata dalla Regione Campania. In piazza non solo le scolaresche ma anche le figure istituzionali, tantissimi i sindaci e i consiglieri regionali, di ogni schieramento, che hanno partecipato alla manifestazione. “Con questa iniziativa noi vogliamo lanciare una campagna di mobilitazione delle nuove generazioni. Continua il bagno di sangue in Ucraina ma soprattutto si parla di armi atomiche come evoluzione concreta di questa guerra. L’unica strada è la diplomazia e per aprire la strada a questa soluzione è necessario il primo passo, ovvero il cessate il fuoco”. Queste le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, promotore dell’iniziativa.

“Cessate il fuoco e parola alla diplomazia” le richieste condivise anche dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dal governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, invitato proprio da De Luca. Tra gli assenti i rappresentanti di ‘Azione’ e della Cigl, mentre non sono mancati all’appello i consiglieri della Regione Campania di Italia Viva, tra cui il capogruppo Tommaso Pellegrino. Sul palco anche l’Unicef che ha affidato ad una giovanissima studentessa, Angelica, il forte messaggio per la pace.

