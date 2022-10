Il governatore della Puglia a Napoli per la manifestazione della pace

(LaPresse) Anche Michele Emiliano boccia l’innalzamento del limite al contante nei piani del governo. “Io di solito non giro con più di 200 euro massimo. Non serve a niente avere 10mila euro in tasca, serve a chi non deve farli passare da una banca perché non si vuole fare controllare e non aumenta l’economia girare con 10mila euro in tasca. Penso che aiuti moltissimo gli evasori fiscali e purtroppo chi guadagna denaro illecito”, ha detto il governatore della Puglia a margine della manifestazione della pace a Napoli.

