Il sindaco di Napoli a margine della manifestazione per la pace in Ucraina

(LaPresse) “Alzare il tetto del contante? Il tema della lotta all’evasione fiscale è molto importante. Da un lato è un tema di equità e dall’altro è un tema di gettito. Se si riduce il gettito fiscale non si potranno garantire quei servizi di cui i cittadini hanno bisogno”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, parlando a margine della manifestazione organizzata dalla Regione Campania a Napoli per chiedere la pace in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata