L'ex Capitan futuro sarà il quarto reduce dalla fortunata spedizione del 2006 ad allenare in B

Accostato nei mesi scorsi a più di una società sia in Serie A che in Serie B, alla fine Daniele De Rossi ha scelto la Spal. Il presidente estense Joe Tacopina è riuscito a convincere l’ex capitano della Roma a mettersi in gioco nella serie cadetta. De Rossi inizierà quindi da Ferrara la sua avventura da allenatore, le indiscrezioni parlano di un contratto fino al 2024. L’ex Capitan Futuro prende il posto dell’esonerato Roberto Venturato.

In attesa dell’annuncio ufficiale, il club estense ha pubblicato un post su Twitter che è molto più di un indizio. Nel post si vede un triangolo con al centro una figura di un allenatore di calcio. Il rimando è ad un celebre tatuaggio che De Rossi porta sul polpaccio, vale a dire un triangolo con in mezzo un calciatore che effettua un intervento in scivolata ai danni di un avversario. De Rossi era già stato accostato alla Spal la scorsa estate, ma aveva declinato l’offerta in attesa forse di una chiamata dalla Serie A che poi non è arrivata.

Prima ancora di smettere di giocare, De Rossi non aveva mai nascosto la sua ambizione di diventare un giorno allenatore. D’altronde per carisma, temperamento, capacità di leadership oltre alle qualità tattiche da centrocampista, l’ex capitano della Roma si può dire che era già un allenatore in campo. Per questo appesi gli scarpini al chiodo, De Rossi ha effettuato il corso di Coverciano acquisendo subito il patentino. In attesa di una chance convincente, il campione del Mondo 2006 ha fatto parte dello staff di Roberto Mancini nella Nazionale che ha vinto l’Europeo 2020. Dopo la vittoria azzurra a Wembley aveva però lasciato la Nazionale con l’obiettivo di allenare in prima persona, salvo fare ritorno nello staff del Mancio nel gennaio scorso.

Ora finalmente è arrivata la chiamata giusta, anche se fare risalire la Spal dalla 14esima posizione nella classifica di Serie B non sarà facile. E a proposito di serie cadetta, sta diventando sempre più il torneo dei campioni del Mondo. De Rossi sarà infatti il quarto reduce dalla fortunata spedizione del 2006 ad allenare in B, dopo Fabio Grosso a Frosinone, Pippo Inzaghi alla Reggina e per ultimo Fabio Cannavaro a Benevento. C’è anche un quinto campione, l’inarrivabile Gigi Buffon che in Serie B fa ancora il calciatore. Ma questa è un’altra storia.

