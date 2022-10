Gli eventi andranno avanti fino al 27 ottobre

Si tiene dalle 10.00 alle 18.30, tutti i giorni dal 25 al 27 ottobre, il Salone della Giustizia a Roma. I vertici di tutte le magistrature; leader della politica e del sindacato; i rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’industria, della diplomazia, della società civile e dell’informazione. E’ il parterre de rois presente alla tredicesima edizione del Salone della Giustizia. Tre giornate di convegni, interviste faccia a faccia e dibattiti che si alterneranno negli studi televisivi del Tecnopolo Tiburtino di Roma, a partire dal 25 ottobre. “Una nuova forma di comunicazione istituzionale” fu la definizione data alla prima edizione del Salone dall’allora presidente Giorgio Napolitano.

Il presidente della Corte dei Conti

“Credo che sia arrivato il momento di chiudere una stagione iniziata all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso e che ha portato la magistratura ad occupare spazi non suoi, con inevitabili deviazioni dal fine ultimo della giustizia e con un abbassamento del livello delle garanzie. Occorre recuperare e riaffermare la cultura delle garanzie, e dobbiamo essere soprattutto noi magistrati a farlo se vogliamo rendere una giustizia in cui il cittadino abbia piena fiducia”. Lo ha detto Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei conti e presidente della sezione giurisdizionale del Lazio, intervenendo al Salone della Giustizia, in corso a Roma. “Oggi la giustizia, sia la giustizia penale, sia la giustizia civile, la giustizia amministrativa e tributaria, e la giustizia contabile devono mettere al servizio delle istituzioni, delle imprese, delle famiglie e, in generale, del cittadino per agevolare il rilancio dell’economia e aiutare il Paese ad uscire da una crisi che è sicuramente la più grave dal dopoguerra”, ha proseguito Miele.

