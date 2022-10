La vittima è il figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdiserri

Un 19enne è morto nella notte a Roma, investito da un’auto fuori controllo che lo ha travolto sul marciapiede. È successo in via Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il 118. Alla guida dell’auto una ragazza di 24 anni, che ha prestato soccorso alla vittima in attesa del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’investitrice è stata sottoposta agli esami alcolemici e tossicologici di rito.

La vittima dell’incidente è il figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdiserri. “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più – ha scritto la mamma sui social – Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”. Sotto il suo tweet sono arrivate le condoglianze di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia: “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”.

Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 20, 2022

Sempre sui social, il cordoglio anche del leader del Pd, Enrico Letta. “Con Francesco, con te, con voi. Sempre”.

Con Francesco, con te, con voi. Sempre. https://t.co/kTlrNvB10A — Enrico Letta (@EnricoLetta) October 20, 2022

“Impensabile dolore. Ti siamo vicini. Un grandissimo abbraccio”. Queste le condoglianze del leader di Azione, Carlo Calenda. Mentre Matteo Salvini, segretario della Lega, ha scritto “Da papà, un abbraccio immenso e una preghiera”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata